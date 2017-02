A divorţat în urmă cu şase ani, dar recunoaște: "Îl iubesc enorm pe Cristi!" Mihaela Borcea i-a rămas fidelă fostului soț, aflat în închisoare

Mihaela Borcea a divorţat în urmă cu şase ani, dar încă nu şi-a refăcut viaţa sentimentală.

Mihaela s-a refugiat în muncă, are afaceri de succes şi preferă să vorbească despre copii, familie, afaceri şi nu în ultimul rând despre fostul soţ.

”Cristi este prietenul şi sfătuitorul meu”, spune prima fostă doamnă Borcea.

Mihaela are planuri mari şi dincolo de afaceri: ”Mi-am propus ca în acest an să mă ocup puţin mai mult de sănătatea mea. Pentru că anul trecut nu prea am avut timp pentru mine, dar anul ăsta mă voi ocupa voi face toate demersurile necesare pentru a reveni la silueta de dinainte, Dacă se poate, dacă vrea Doamne, Doamne, dar nu disperăm. Ţi-am spus important este să fim sănătoşi şi să ne simţim bine în pielea noastră. Restul nu contează, nu contează ce spune absonult nimeni, contează să fii tu sănătos şi să fi mulţumit tu cu tine insuţi.

