Andreea Bănică dă din casă! A sărit la bătaie în parcare: "M-am păruit de multe ori cu alte femei!"

Andreea Bănică a povestit la "Taci şi înghite!" o experienţă tragi-comică din viaţa ei, când s-a luat la păruială cu o altă domnişoară.

Vedeta a fost invitată la emisiunea Xtra Night Show și a fost supusă unei provocări de zile mari.

"M-a păruit de multe ori cu alte femei. M-am bătut şi cu bărbaţi. Eram într-un magazin celebru din Bucureşti. Am parcat maşina regulamentar. Am plecat în magazin şi m-am întors când s-a închis magazinul. Am văzut în spatele meu parcată o altă maşină. Am stat 10-15-20 de minute. Mă blocase. Am început să claxonez. A ieşit în gura mare şi a început să înjure de mama. Părinţii mei sunt decedaţi. M-am dus şi mi-am băgat mâna în părul ei instant. Atât mi-a trebuit! Şi-a luat maşina după ce ne-am păruit", a povestit Andreea Bănică.

