Brigitte Sfăt, despre fosta soţie a lui Ilie Năstase: "Amalia îmi spune "jigodie" de șapte ani de zile"

Brigitte şi Amalia nu-şi vorbesc de un an. Ultima dată s-au certat foarte tare. S-a săturat să audă că Amalia nu le lasă pe fete să îl vadă pe Ilie în prezenţa ei. S-a săturat să afle din presă că Ilie se duce la evenimente produse de Amalia.

"M-au sunat cei din presa să îmi spună că nu-şi mai lasa copiii în prezenţa mea. Eu am fost atât de ocupată în ultima vreme, încât nu am remarcat lucrul acesta. A făcut o mare greşeală dacă a afirmat treaba asta. Eu am făcut multe sacrificii şi am acceptat multe lucuri urâte pe care ea mi le-a făcut, ca Ilie să nu mai fie şantajat că nu-i dă copiii (...)

A fost o problemă cu un telefon de la fostul meu soţ şi a sunat-o Ilie. A început să urle, m-a făcut în toate felurile la telefon. I-a spus: "Băi, nenorocitule, eu cu jigodia aia nu-ţi mai dau niciodată copiii. Eu eram jigodia. Jigodie sunt de şapte ani, în gura ei", a mărturisit Brigitte.

