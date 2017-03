Brigitte Sfăt, somată să plece din casa lui Ilie Năstase: "Mi-am văzut moartea cu ochii de două ori"

Relaţia cu Ilie Năstase a propulsat-o pe Brigitte Sfăt în topul celor mai mediatizate femei din România. Din Playboy a ajuns pe covorul roșu, la cele mai importante evenimente mondiale, și-a schimbat garderoba și și-a rafinat gusturile.

Rănită, după ce a descoperit că este înşelată de tenismen, în urmă cu ceva timp, bruneta a avut o reacţie dura. Astăzi, vorbeşte cu seninătate:

"O femeie simte când este înşelată, la fel cum am simţit şi eu. Poate am fost prea deranjată că mi s-a întâmplat lucrurl asta. În 2017 este la ordinea zilei ca partenerii să mai caute şi în altă parte parteneri. Eu am trecut anul trecut prin n işte probleme nasoale. Mi-am văzut moartea de două ori", a mărturist Brigitte.

