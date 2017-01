Cine e Anisia Gafton, noua colegă de platou a lui Capatos? „XTRA Night Show” vine la Antena 1 din 9 ianuarie: E cea mai tare în stand up comedy şi are un singur scop: "Să fim bucuroşi şi mai destinşi"

Începând de luni, 9 ianuarie, locul legendarului "Un show păcătos" va fi luat de o nouă emisiune. După anunțul în care anunța finalul celui mai de succes night-show din mass-media românească, Dan Capatos le oferă și o veste bună fanilor săi fideli. Gașca va intra din nou în casele românilor, dar cu multe noutăți, personaje și subiecte noi

Dan Capatos, Daniela Crudu, Silviu Andrei și Cătălin Bordea vor avea o nouă colegă, în persoana Anisiei Gafton, una dintre cele mai de succes artiste din peisajul stand up-ului din România. Blonda va fi co-prezentator al emisiunii, care se va numi XTRA Night Show și va fi difuzat în fiecare seară la Antena 1.

CINE ESTE ANISIA GAFTON?

Are 29 de ani şi vine tocmai din Iaşi pentru a lua cu asalt televiziunea. Anisia a câştigat marele premiu la un concurs de talente, devenind rapid una dintre puţinele femei care fac spectacole de comedie. Chiar dacă activează într-o lume condusă de bărbaţi, tânăra nu s-a lăsat descurajată de acest lucru.

Primul contact cu stand up-ul l-a avut în grădiniţă, când educatoarea o punea să spună “Capra cu trei iezi”. Ceva mai târziu, prin clasa a doua, rudele o rugau să povestească ce a făcut în ziua respectivă, la şcoală. Obişnuia să îşi imite învăţătoarea, iar rudele sale râdeau. Anisia nu înţelegea de ce, dar era un sentiment plăcut.

Chiar dacă este una dintre puţinele femei din domeniul stand-up comedy, carismatica moldoveancă a spus că nu a trecut până acum prin momente jenante, în care trebuie să anunţi glumele, atunci când publicul nu reacţionează, dar şi că este dificil să îţi păstrezi simţul umorului într-o astfel de situaţie.

Anisia Gafton este artistă în viaţa de zi cu zi. A început Facultatea de Teatru, însă s-a lăsat după un an. Oricum, îi place să-i facă pe oameni să zâmbească.

"Cred că n-ar trebui să luăm nimic în serios. Cred că tot timpul ar trebui să fim mai veseli pentru că aşa te testinzi. Şi e foarte important! Te schimbi foarte mult! Şi schimbi foarte multe în jurul tău. Am făcut un experiment cu mine. Băi, odată am fost serioasă. Oricum nu îmi ieşea. Am început să fiu mai detaşată, ca acum, luam totul în glumă, am văzut o schimbare. E mult mai simplu şi mult mai bine".