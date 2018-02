Concurenții de la Asia Express au văzut împreună marea premieră! Liviu Vârciu: "M-am îngrășat pe sistem nervos"

Concurenții de la Asia Express au văzut împreună marea premieră. Glumele și râsetele au apărut imediat ce au vizionat imaginile.

"S-au jucat cu nervii noştri. Am avut noroc cu Andrei care a mâncat şi pentru mine, dacă era ceva de băut mă ocupam eu. Ne-am completat perfect. Am ajuns acasă de Crăciun şi am mâncat tot ce am găsit. Mă trezeam noaptea şi nu îmi venea să cred că pot mânca tot ce vreau, mi se părea ciudat. Deşi slăbisem foarte mult acolo, m-am îngrăşat repede înapoi", a povestit Liviu Vârciu.

Asia Express, reality show-ul de la Antena 1, este o surpriză pentru toată lumea. Și concurenții care au intrat în competiție sunt șocați de ce au trăit acolo. Doar o echipă a rezistat până la final și a câștigat premiul de 30.000 de Euro.

