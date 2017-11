Dani Oțil recunoaște: A suferit din dragoste, aproape de depresie! ”Poate se uită EA, acum, la tv. Am avut un atac de panică. Atunci mi-a căzut cerul, am plâns. Simțeam că mor!”

A suferit un atac de panicăși nu a știut pe cine să sune când i s-a făcut rău. S-a dus peste Răzvan în casă! A crezut că face stop cardiac și că moare. E prima oară când povestește asta. A fost un episod serios, tragi-comic! Sunt cuvintele lui Dani Oțil, îndrăgitul prezentator al emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”.

Dani Oțil s-a întâlnit la o masă cu Ela Voineag, căreia i-a acordat un interviu fără perdea, pentru XtraNightShow.

S-a vorbit despre adolescență, despre sex, despre femei și despre preferințele în materie de ”dormitor”. S-a ajuns, însă, și la capitolul suferință. Căci da, chiar și Dani Oțil a suferit din dragoste!

”Poate se uită EA... Am avut un atac de panică. Am chemat chiar și salvarea. Atunci mi-a căzut cerul, am plâns. Era să mor!”, așa începe povestea...

