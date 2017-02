Examinare X-trema pentru juriul "Te cunosc de undeva". Ozana, la patru ani, conducea corul grădiniței. Cineva va trece probele finale?

A venit momentul ca juriul Te cunosc de undeva să fie pus sub lupă, dar și să fie supus unei examinări Xtreme, marca Xtra Night Show!

OZANA

- Ozana Baranbacea s-a născut la 4 octombrie 1969, în Bucureşti. A debutat în muzică în anul 1990, imediat după Revoluţie, când profesoara ei, Anca Parghel, a adus-o în lumina reflectoarelor.

- Ozana Baranacea a fost căsătorită o singură dată, cu Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat, care susţine multe spectacole în străinatate. Cei doi au împreună doi copii: Andree şi Gloria.

- Ozana este foarte atentă la alimentația zilnică. După ora 18.00 nu mai mănâncă nimic. Dimineaţă un iaurt cu fructe, la prânz un bol de ciorbiţă de legume, seara pulpe la grătar cu roşii şi multă apă.

- Primul concert a fost la 7 ani, când am cântat la pian într o sală de 50 de persoane.

- Nu are teamă de nimic.

- Serialul preferat: Prețul Succesului. Cartea preferată: La răscruce de vânturi de Emily Bronte. Formația de suflet: Queen

- Aș face duet cu Temișan.

- "Unii spun că am energie şi optimism de dat pentru toată lumea şi, cum sunt eu generoasă, asta fac sau, cel puţin, încerc sa fac, să-i contaminez şi pe ceilalţi cu optimismul meu."

- "La 4 ani dirijam corul grădiniţei. Eram foarte încrezută, mă simţeam şefă. La acea serbare, Moş Crăciun era Silviu Stănculescu, regretatul actor, care mi-a spus: "Vai, ce mult ai muncit, domnişoară!", iar eu i-am răspuns: "Cum adică am muncit? Ce, am spălat rufe?!" Nu am considerat muncă pentru că îmi plăcea ceea ce făceam. Din fericire, toată viaţa am făcut ceea ce mi-a plăcut."

- Nu poate trăi fără…

…copii

"Ca orice mamă iubitoare spun cu mâna pe suflet că, în primul rând, copiii mei sunt cei fără de care nu aş putea trăi."

…voce

"Pentru că vocea este cea care mi-a adus atâtea împliniri şi m-a ajutat să ajung unde sunt acum din punct de vedere profesional."

…scris

"Am în plan două proiecte, două cărţi pe care vreau să le scriu."

- Artista nu a avut o viaţă uşoară. La numai 14 ani a rămas fără mamă şi, la scurt timp, fără tată.

ANDREEA BALAN

- a născut pe data de 9 octombrie, la 9.41, la spitalul Sanador. Fetiţa se numeşte Ella Maya, s-a născut cu 3 kg şi 49 cm lungime. A luat nota 10 la naştere.

- A stat în spital 6 zile, mai mult decât se obişnuieşte, pentru că şi-a dorit să înveţe de la asistente cum să aibă grijă de fetiţă.

- În luna a şaptea a fost în pericol de a pierde sarcina. A stat la pat şi a renunţat la concerte şi doar aşa a putut să nască la termen.

- De când a născut o ajută mama ei. Doamna Bălan a ieşit deja la pensie, i-au venit actele săptămâna trecută, şi acum stă toată ziua cu fetiţa. Noaptea de fetiţă are grijă Andreea şi George.

- Pentru că în primele luni de viaţă copilul se trezeşte foarte des şi trebuie să mănânce la două ore, Andreea e epuizată uneori. Spune că ea stă o noapte cu Ella iar George patru!

- Andreea a revenit deja pe scenă. Are concerte. Filmează pentru Te cunosc de undeva. Îşi programează filmările si concertele astfel încât să fie sigur cineva acasă.

- În camera fetiţei au o cameră video ca să o urmărească inclusiv când e plecată la concerte.

- săptămâna viitoare vine bunica Andreei să-şi cunoască strănepoata.

- A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE ÎN VACANTA DE IARNA CAND A RĂMAS ŞI ÎNSĂRCINATĂ. A PRIMIT INELUL DAR NU SE GRĂBEŞTE SĂ FACĂ NUNTA.

TEMISAN

- Aurelian Temișan s-a născut în Craiova pe 3 iunie 1972.

- În 2014 a murit tatăl lui iar un an mai târziu şi-a înmormântat şi mama.

- A făcut handbal de performanţă. Acum joacă în naţionala de fotbal a artiştilor.

- De curând, Monica Davidescu şi Aurelian Temişan au aniversat 22 de ani de când s-au cunoscut. "Acum 22 de ani, pe la ora 9 şi jumătate, 10 seara, se întâmpla să ajung şi eu în acea locaţie minunată - care, între timp, nu mai funcţionează - unde era un program de noapte, cu multă muzică, pe care Monica îl prezenta. Iustinian Radu - e un fel fel de naş spiritual al relaţiei noastre - şi mi-a făcut cunoştinţă cu ea şi mi-a spus: «Ea e Monica şi ea te va prezenta, spune ceva. «Bună, Monica, ne vedem peste 22 de ani.»", a povestit Aurelian Temişan în cadrul emisiunii "Agenţia VIP".

- Pe 6 februarie Monica Davidescu, soţia lui Aurelian Temişan, a ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor. Artista s-a simţit foarte rău şi a fost dusă cu salvarea la Spitalul Floreasca.

- Temişan a povestit cu lux de amănunte ce i s-a întâmplat soţiei sale de a ajuns la spital. Actriţei i s-a făcut rău în timp ce era într-un magazin la cumpărături. În momentul în care şi-a pierdut echilibrul, unii dintre clienţi au luat-o pe braţe şi au aşezat-o undeva în siguranţă, în timp ce alţii au sunat la 112.

Andrei Aradits

- "Dacă m-aş prezenta cât timp arde un băţ de chibrit, ar suna aşa: „Bună ziua, sunt Andrei Aradits, se citeşte Orodici, sunt tată, actor, preşedinte de bloc, ungur născut în Colentina. Mă definesc deopotrivă confuzia, lenea, sarcasmul, căldura şi, sper, autoironia".

- "Părinţii mei au divorţat. Am locuit cu mama, dar vacanţele le petreceam des la bunici, părinţii tatălui, la Lugoj. De la diversele rude din Lugoj primeam foarte des două întrebări standard: "Unde-ţi place mai mult, la Bucureşti sau la Lugoj?" şi "Pe cine iubeşti mai mult, pe mama sau pe tata?". Am descoperit că răspunsul pe care îl aşteptau era "La Lugoj, bineînţeles!" şi "Pe amândoi la fel". Dacă răspundeam aşa, influenţam crescător suma de bani pe care mi-o dădeau în semn de apreciere. Aştia au fost primii bani obţinuţi prin manipularea adultului.

- "Când eram mic, mama nu avea cu cine să mă lase şi am fost o perioadă la un cămin săptămânal. L-am urât. Singurele momente frumoase erau când venea mama şi mă scotea în Cişmigiu. Mi-aduc aminte când culegeam cu ea toamna frunze colorate. Şcoala m-a învăţat cum să trişez, cum să copiez, cum să mă scot, cum să mint, cum să manipulez. N-a fost nici o dragoste. Am urât să mă scol devreme, să tocesc, să îngurgitez informaţii 90% inutile, să depun efort. Am iubit câţiva profesori. Atunci am învăţat fără efort."

- Andrei Aradits s-a obişnuit cu faptul că nimeni nu reuşeşte să îi pronunţe corect numele de familie. Cel mai surprinzător însă este faptul că nici măcar soţia lui nu o face.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

Nu în ultimul rând, puteţi urmări toate înregistrările integral pe AntenaPlay:https://goo.gl/RbVXXT.