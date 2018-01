Noi detalii despre polițistul pedofil din Drumul Taberei! Un tată a povestit ce a pățit fetița lui! „Atunci am realizat tragedia, s-a văzut totul pe filmări”

Polițistul pedofil a atacat și în 2015! De data aceasta, victime au fost trei fetițe nevinovate! Este de-a dreptul înfiorător cum fostul agent, Eugen Stan, a stat în libertate atâţia ani, timp în care copii nevinovați au avut de suferit! Și asta nu e tot!

Camerele de supraveghere, din scara blocului, au surprins exact momentul în care una dintre fetiţe a fost sărutată de bărbatul în uniformă. Asta în timp ce prietena ei a fost ciupită de acelaşi poliţist pedofi din Drumul Taberei!

Tatăl uneia dintre fetiţe a povestit exact firul acţiunilor şocante ale poliţistului.

Copilul a venit şi a anunţat că cineva a intrat cu ei în lift şi, la ieşire din lift, a fost ciupită de obraz. de nas.

„Următorul pas a fost să merg direct la camere după poveştile amănunţite şi spunându-mi că pe una din fete a pupat-o. Atunci, am realizat tragedia, am mers la camere. Am descărcat filmările. S-a văzut tot pe filmări, cum le-a urmărit, având mai multe camere, am putut privi din mai multe unghiuri. Am văzut că au fost urmărite”, a povestit tatăl uneia dintre fetițele agresate de Eugen Stan, polițistul pedofil.

Un martor a văzut ce făcea polițistul pedofil într-o noapte! Detaliile sunt de-a dreptul șocante!

Tatăl a încremenit în momentul în care a văzut imaginile de pe camerele de supraveghere. Poliţistul pedofil a urmărit fetiţele şi a pândit exact momentul în care să intre după ele în scară! Cele trei fetițe au luat liftul ca să urce până la etajul la care locuiau, în timp ce Eugen Stan a luat-o pe scări.

Reacția soției polițistului pedofil! Femeia a dezvăluit detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Ce se întâmpla seara când ajungea acasă

Se pare că polițistul pedofil Eugen Stan şi-a calculat toţi paşii ca să rămână singur cu fetiţele. Mai exact: a stat la un etaj mai sus de unde locuiau fetiţele şi când a auzit că părintele uneia dintre ele a închis uşa el a acționat.

„În imagini se vede cum polițistul Eugen Stan a ieşit din acelaşi lift cu fetiţele. Dar înainte să iasă din bloc, pedofilul a ciupit-o pe una dintre copile, iar pe cealaltă a sărutat-o! După aceea, am fost la Poliţie, la secţia 16, am făcut reclamaţie. S-au făcut cercetări. Până în momentul de faţă nu avem niciun răspuns”, a mai declarat tatăl.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

Intră pe Antena Play https://goo.gl/RbVXXT şi poţi oricând să urmăreşti toate ediţiile XTRA Night Show integral. De pe smartphone, tabletă sau computer emisiunea poate fi urmărită şi LIVE. Accesează şi tu cea mai mare platformă video!