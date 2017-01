Noua emisiune a lui Dan Capatos debutează cu un nume nou! Anisia Gafton aduce bucuria în platoul de la "XTRA Night Show”

Noua emisiune marca Antena 1, prezentata de Dan Capatos, vine la pachet cu un nou co-prezentator. Locul legendarului show păcătos va fi luat de emisiunea „XTRA Night Show”.

Gașca nebună de la „Un show păcătos” va intra din nou în casele românilor, dar cu multe noutăți, personaje și subiecte nou-nouțe. Dan Capatos, Daniela Crudu, Silviu Andrei și Cătălin Bordea vor avea o nouă colegă, ieșeanca Anisia Gafton, care a ajuns cu un număr de stand-up comedy în finala „Românii au talent”, ediția din 2016.

Este una dintre cele mai de succes artiste din peisajul stand up-ului din România. Blonda va fi co-prezentator al emisiunii, care va fi difuzată în fiecare seară.

Anisia este o explozie de veselie și, cu fiecare aparitție, stârnește hohote de râs. Deși a reușit într-un domeniu dominat de bărbați, recunoaște că nu i-a fost ușor.

"Vă zic sincer că la început mi-a fost greu, dar după aia am căpătat încredere şi am mers mai departe. Atât timp cât ai încredere în tine atunci şi publicul o să aibă.

Asta am observat. Adică, dacă iubeşti ceea ce faci o să te iubească şi publicul. Şi nu trebuie să te gândeşti că-s unii misogini. Misogini găseşti peste tot", a declarat ea pentru adevarul.ro.

Și publicul chiar o iubește. Știe să te țină în priză și abordează cele mai dverse subiecte din realitatea societății în care trăim.

"La început, erau foarte mulţi sceptici. Adică, „Anisia, nu ştiu ce să spun, femeile nu prea au umor“, ceva de genul îmi spuneau, cu toate că nu mă văsuze cineva. Nu eram pe gustul lor, accept orice părere, nu poţi să placi la toată lumea. Într-un fel îmi spuneau că e un avantaj că sunt femeie, probabil de-asta râd oamenii.

Poate râd că sunt amuzantă, nu că sunt femeie! Sunt avantaje şi dezavantaje. Şi dacă nu sunt amuzantă atunci ce se întâmplă? Cu atât mai mult bărbaţii zic că o femeie nu are ce căuta pe scenă.

Dar nu ştiu de ce la întrebarea am pornit că eu am luat-o pe câmpii! (Râde). Deci, dacă mi-a zis cineva ceva! Mi-a fost greu la început. Am fost descurajată pentru că toţi spuneau că sunt fată şi nu o să reuşesc.





Cred că aveam umor şi am mers mai departe. Trebuie să ai încredere în tine. Dacă lumea râde şi tu îţi faci treaba bine atunci e OK. Mereu ai multe de învăţat. Foarte multe! Mai am multe de învăţat, pentru mine e o plăcere, pentru că îmi place ceea ce fac", a mai povestit ea.

Și acest lucru se vede. Se implică în fiecare moment, iar rezultatul este fix cel așteptat. Noua producție va reveni pe sticlă începând din 9 ianuarie sau din 15 ianuarie.