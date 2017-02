"Prinţul" Cristea, în amor cu "Prinţesa Sprâncenelor"! Maria Păuna: "Adi e un drăgălaş!"

Cel căruia i-a rămas denumirea de "Prinţul", datorită eleganţei cu care îşi dribla adversarii pe terenul de fotbal nu şi-a pierdut abilitatea nici în viaţa de zi cu zi.

Vineri seară, ex-fotbalistul a fost surprins în timp ce ieşea dintr-un club bucureştean de lux alături de "Prinţesa Sprâncenelor", Maria Păuna!

Nu știm dacă povestea se va termina în fața altarului, cert e că cei doi amorezi par să se înțeleagă din priviri.

”Love is in the air!” și de data asta, Dragobetele va fi celebrat de fotbalist și de iubita lui!

