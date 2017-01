Râzi cu lacrimi! Ce face un moldovean când iubita lui are febră 40 de grade: "Cel mai rece lucru în Bucureşti este apa caldă"

Dacă te întrebai cum poţi scăpa de răceala teribilă care te-a cuprins şi de febra inevitabilă care nu se dă dusă, ei bine, Anisia a găsit leacul.

După o gripă care a pus-o la pământ, simpatică moldoveanca a ţinut neapărat să împărtăşească experienţa cu ai săi colegi de platou:

"Cel mai rece lucru în Bucureşti este apa caldă. M-am spălat şi am răcit şi am sunat un prieten din Moldova şi am încercat să mă plâng. Nu mă simt foarte bine, am 40 de grade. 40 de grade şi nu le-ai băut?", a povestit aceasta.

Ce a urmat? Esre lesne de înțeles, nu?