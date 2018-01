Scandal și iubire cu năbădăi! Viorel Lis s-a baricadat în apartament! "Nu o las pe Oana să îmi vândă hainele!"

Scene hilare şi dramatice în faţa blocului unde locuiesc soţii Lis! Nervos şi extrem de iritat de intenţia Oanei de a-i scoate la vânzare hainele, fostul primar general al Capitalei a pus, bărbăteşte, piciorul în prag.

Oana Lis a vorbit în cadrul emisiunii "Xtra Night Show" despre cum vrea să obţină bani din vânzarea hainelor lui Viorel Lis. Aşa cum era de aşteptat, soţul nu este de acord cu această idee și s-a revoltat.

"Am nevoie să valorizez aceste haine, îţi spun sincer. I-am spus că vreau să aduc un chiriaş în casă, dar el mi-a spus că este ilegal să-i iau din lucruri şi să aduc chiriaşi. Eu nu am mâncare în frigider şi vreau neapărat să fac un bilanţ vestimentar. Vrea să fie ca un faraon şi toate lucrurile lui să fie incinerate cu el. Am două portbagaje de haine. La început am spus că le donez, dar unele sunt chiar în stare bună. Poate anumite persoane vor să le cumpere. Nu ştiu ce om ar sta cu mine în casă cu nişte costume care miros urât. O să-i dau şi lui o parte din bani" , a spus Oana Lis în cadrul emisiunii "Xtra Night Show".

