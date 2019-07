A fost hărtuiţă de 800 de bărbaţi:" M-a enervat atât de tare, încât i-am dat numărul de telefon...". O artistă de muzică populară povestește prin ce a trecut

Aurelia Mihai, o artistă de muzică populară, povesteşte că a fost hărtuiţă de 800 de bărbaţi! Incredibil, dar adevărat. O artistă de muzică populară a ajuns la disperare.

Acum, Aurelia Mihai, a ales să-și spună în faţa întregii ţări supărarea, după ce un tânăr care ar fi hărţuit-o pe ea, dar şi pe familia ei, i-a pus capac! Se pare că bărbatul de 25 de ani ar fi făcut o pasiune amoroasă pentru ea şi nu ar fi acceptat refuzul cântăreţei.

Cântăreața în vârstă de 53 de ani declară că ar fi fost hărțuită de un domn cu mult mai tânăr decât ea pe nume Daniel. Aceasta declară că de când a încheiat legătura cu el, bărbatul o hărțuiește mereu. O sună telefonic, nu o lasă în pace mai ales de când l-a refuzat a început să o și amenințe.

"Nu este primul care ma hârțuiește, de-a lungul timpului m-au căutat vreo 800 de barbați și m-au hărțuit"

Femeia este căsătorită și are familie la care ține. Artista declară că astfel de situații îi vor dăuna dacă nu încetează. Aurelia Mihai recunoaște că s-au cunoscut pe facebook:

"Ne-am cunoscut pe Facebook, am avut o întâlnire cu el anul trecut, asta a fost singura greșeala, a fost ceva amical, nimic intim. I-am zis că nu îl vreau în viața mea."

"S-a îndrăgosit, dar asta nu e dragostea, e lipsă de rațiune!"

Ce spune hărțuitorul, Daniel Bucur:

"Am încercat să am o relație cu ea anul trecut, ne-am cunoscut Facebook, a venit la mine în București să mă cunoască, în septembrie 2018 , ea venise la emisiunea de muzica populara să cânte. Ne-am întâlnit la un hotel. Am început o aventura de 3 zile și urma să ne vedem în decembrie, dar nu a mai vorbit cu mine. Am avut și relații intime din prima zi. Plănuisem să facem sex..."

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Urmăreşte emisiunea Acces direct, editii integrale, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/2hwA9td. Intră acum!