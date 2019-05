Adevărul despre divorțul lui Cătălin Moroșanu! Moartea din Carpați a rupt tăcerea: ”Nici vorbă! O să mai facem un copil!”

Cătălin Moroşanu este din nou în centrul atenției. După ce s-a scris că celebrul luptător şi soţia sa Georgiana ar fi la un pas de a-şi spune adio, după 17 ani de iubire, sportivul a acordat cel mai sincer interviu, despre soţia sa, despre viaţa de familie, dar şi despre greutăţile din spatele succesului său.

Divorţează Cătălin Moroşanu de frumoasa lui soţie, Georgiana? Asta a fost întrebarea tuturor telespectatorilor zilele acestea, după ce gurile rele vorbeau deja despre o posibilă despărţire, iar presa vuia despre un divorţ iminent între cei doi. Ei bine, nici vorbă de aşa ceva! Asta pentru că celebrul Moroşanu şi Georgiana sunt împreună de peste 17 ani şi au împreună o minunăţie de fetiţă. Celebrul luptător a pus punctul pe i şi a povestit totul despre relaţia cu soţia sa.

Cătălin Moroşanu a ajuns de urgenţă la spital după ce a obținut victorie împotriva "reptilianului" Cuk în primele 30 de secunde ale meciului. Care este starea de sănătate a acestuia

”Ideea este că soția mea sau atunci era prietena mea, suntem împreună de 16 ani, ea avea 16 ani, eu 17 ani, amândoi virgini de când am început. Am rămas împreună, a fost lângă mine și când stăteam la cămin în t4, t5, și împărțeam împreună o conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul. Chiar sunt norocos că am găsit-o pe soția mea. E frumoasă și eu dracu, moartea din Carpați, uită-te la mine. Am avut norocul asta, mi-a dăruit o fetiță frumoasă, O cheamă Natalis și nu a fost niciodată de acord cu faptul că am ajuns celebru, știa care este plata, lipsa de acasă, multe sacrificii, dar a mers mai departe, am făcut un copil, o să mai facem un copil, ea este medic stomatolog, a terminat și ea 2 facultăți, economia și stomatologia, acum lucrează și ea. Tot timpul ne-am împins unul pe altul, ne-am dorit mai multe chestii unul de la altul și uite așa resusim să ne împingem și reușim să fim o familie. Eu respect femeile din 2 motive, datorită mamei mele și datorită soției mele pentru că am văzut că există și astfel de femei.”, a spus el în cadrul unui interviu la Acces Direct.

