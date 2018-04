Are doar 30 de ani, șase copii și e terorizată de soț! Povestea sfâșietoare a Alexandrei: ”Nu mai puteam suporta băutura și scandalurile!”

Alexandra Sava, o femeie în vârstă de 30 de ani, trece prin momente dificile, după ce soțul ei o amenință că îi va lua copiii. Chinuită și bătută ani la rândul, tânăra, care este mama a șase prichindei, a decis să spună stop vieții de calvar. Acest lucru n-a făcut decât să-l înfurie pe soțul ei. Fiica acesteia, de 12 ani, a cerut ajutorul echipei Acces Direct.

A trecut prin momente cumplite, a fost înjunghiată de tatăl copiilor săi, iar acum, după ce i-a spus că vrea să-l părăsească, bărbatul vrea s-o distrugă.

”M-a amenințat că o să vină să-mi ia copiii. Nu mai puteam suporta băutura, certurile, scandalurile. Se lua de copiii. Să mă lase să-i cresc liniștită.”, a povestit femeia sfâșiată de durere.



În timp ce mama plânge de frică să nu-și piardă copiii, cei mici plâng pentru. mama lor. Femeia pe care, chiar dacă ei sunt de-o șchiopă, vor s-o salveze.

"Mă numesc Claudia, am 12 ani și vă rog mult să ne ajutați pe mine, pe mama și pe frățiorii mei pentru că locuim intr-o casă unde ne plouă și nu mai vreau să o văd pe mama plângând.Vă rog mult, ajutați-ne!", a fost mesajul disperat al fiicei Alexandrei, care a solicitat ajutorul echipei Acces Direct.

”Au fost foarte multe seri în care poate că eu nu am mâncat de două zile ca să pot să le pun lor o pâine pe masă. Foarte multe seri. Poate că am avut mâna ruptă sau am fost vânătă la ochi, am avut cuțitul băgat în BEEP PICIOR dar m-am ridicat pentru copiii mei și m-am târât ca să pot să îi spăl, să îi trimit curați la școală. Că așa face o mamă, care este mamă.”, a povestit Alexandra Sava.

