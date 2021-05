Cum a reușit Baboiash, manelistul care apare cu Loredana în cel mai recent videoclip, să slăbească 80 de kg. Cum arăta înainte

Florin Baboi, cunoscut și pe numele de Baboiash, a făcut senzație cu noua sa colaborare alături de Loredana și alți maneliști celebri, însă foarte puțini știu că artistul s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, atunci când ajunsese să cântărească mai bine de 180 de kilograme.

În 2006, cântărețul a reușit să ajungă la performanța de avea 187,4 kg. Acesta a avut ocazia să se opereze de micșorare de stomac, însă frica a învins și nu a vrut să urce pe masa de operație. Mai mult decât atât, Florin Baboi a mărturisit faptul că zecile de kilograme i-a afectat într-o mare măsură viața personală, mai ales cea de familie.

De asemenea, artistul a mai dezvăluit că s-a lăsat de cântat din cauza kilogramele și că a slăbit de 6 ori, dar de fiecare dată a pus la loc cu vârf și îndesat. Acesta a mai declarat că a ținut toate regimurile, schemele de nutriție și a făcut sală, însă nu l-a ajutat foarte mult să scape de cele 187 de kilograme.

"Am ținut toate regimurile, ace în urechi, sală, MMA, scheme de nutriție. etc. Slăbeam 30 -40 kg într-un an, puneam 40 - 50 kg la loc în 2 -3 luni.", a spus la Acces Direct.

Cum arăta înainte Baboiash

Acum Florin Baboi este de nerecunoscut. Deși slăbea 30-40 de kilograme într-un an, manlistul punea la loc în doar 2-3 luni câte 40-50 de kilograme. Chiar dacă se confrunta cu probleme serioase, Florin Baboi a reușit să se căsătorească între timp și a devenit tată de două ori.

Pentru că nu mai suporta să se lupte cu kilogramele în plus, artistul s-a decis să facă ceva în privința acestui lucru. Acesta și-a cumpărat o bicicletă cu care a mers câte 40 de kilometri în fiecare zi și a slăbit 53 de kilograme, însă nici această metodă nu l-a ajutat prea mult.

Singura soluție care l-a ajutat să slăbească 80 de kilograme a fost micșorarea de stomac, pe care a făcut-o în anul 2016, pe 31 mai.

"Prietenul meu cel mai bun a hotărât să ma ducă din nou la operație în 2016. Să nu mai fug și de data asta mi-a pus bodyguard, o fată s-a ocupat de tot, de acte, de tot!", a mai mărturisit el.

În prezent, Florin Baboi a slăbit considerabil și este de nerecunoscut. În ceea ce privește viața personală, artistul este foarte mândru de familia lui.

"Acum sunt vegan. (...) Am slăbit, am familia pe care am visat-o și m-am întors și la prima mea dragoste, cântatul!!!", a mai dezvăluit el.

Vali Vijelie i-a fost alături în orice moment de Florin Baboi, iar artistul îi este recunoscător pentru faptul că l-a încurajat să cânte din nou.