Acces Direct, 24 ianuarie 2022. Liviu Olteanu, prima declarație despre divorț: Am fost un mare domn cu Maria

Ediția din 24 ianuarie 2022 a emisiunii Acces Direct. Liviu Olteanu a făcut o postare pe contul lui de facebook în care explică motivul despărţirii de Maria Roman: În ceea ce privește relația mea cu Maria, m-ați văzut toți și ați tras propriile concluzii. Am iubit și am făcut exact ce am simțit și nu regret absolut nimic. Căsnicia noastră a fost cum a fost și am realizat că nu suntem compatibili. Am fost sincer din casă, unde am menționat ce statut social am și cum sunt ca om.

Luni, 24.01.2022, 16:23