Acces Direct, 8 septembrie 2021. Cosmina Scăunaşu dă probă de asistentă tv

În ediția din 8 septembrie 2021, de la Acces Direct, Mirela Vaida își caută o nouă asistentă Tv. Cosmina Scăunaşu este cea de-a treia candidată la postul de asistentă tv: "Am emoții foarte mari. Lucrez ca administrator al unei societăți și am 33 de ani, fără iubit sau soț... Am și un nume predestinat pentru acest post Scăunaşu, deci trebuie să fie al meu."

Miercuri, 08.09.2021, 16:41