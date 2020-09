Robert Târnăveanu, cel mai iubit artist al Ardealului, se răsfaţă într-un palat de poveste

Are o casă superbă, după cum bine aţi văzut, însă de departe, cea mai mare comoară a artistului este familia. Robert Târnăveanu ne prezintă superba soţie, Mihaela şi cele două fetiţe adoabile: Ana şi Angelina.

După ce s-a căsătorit cu frumoasa lui soție, Mihaela, cei doi au început să construiască locul visurilor. De aproxiamtiv opt ani de zile, soții se bucură de căsuța lor de poveste în care își petrec fiecare zi cu plăcere și împlinire.

Inspirat de toate locurile în care a fost timp de 20 de ani, de când cântă, Robert a vrut să aibă designul casei așa cum el și l-a imaginat: "Eu am aproape 20 de ani de când cânt și am umblat prin foarte multe case și foarte multe locuri, șia tunci vă dați seama, de pe unde am umblat, m-am uitat și eu și când a venit rândul meu am zis că cel mai bine e așa", spune Robert Târnăveanu.

Robert este un perfecționist și un bucătar excepțional, acesta concurează cu soția lui la cel mai harnic om al casei: "Eu dacă mă cert cu nevastă-mea, mă cert din cauza curățeniei"