Nicoleta Guță, confesiunea care șochează România: "M-am măritat la 12 ani, iar în noaptea nunții am luat bătaie de la soț"

Nicoleta Guţă, fiica manelistului Nicolae Guţă, a deschis larg uşa casei sale de la Petroşani echipei Acces Direct şi a vorbit, pentru prima oară, despre dramele din viaţa ei. Despre bătaia primită chiar în ziua nunţii, despre iubirile şi despărţirile care au ţinut prima pagină a tabloidelor

Artista a povestit și care este relaţia cu tatăl şi cu fraţii săi mai mici, în exclusivitate, la "Acces Direct".

"La 12 ani am avut primul soţ, cu care am şi copii. Eu vorbisem cu el, el m-a luat şi am fugit. Aşa erau timpurile, gândirea părinţilor. El era mai mare, lucra, toată perioada aia mi s-a şters din minte. Aveam 12 ani, nici nu conştientizam bine. Îmi pare bine că am uitat-o, nu mai vreau să-mi amintesc. Este tatăl copiilor mei, îl respect, dar nimic mai mult (...).

Noaptea nunţii a fost ceva ce nu doresc nimănui. Nici el, chiar dacă era mai mare, nu era pregătit să se căsătorească, nu se aştepta ca toate să fie aşa pripite. A venit un domn şi mi-a adus un buchet de fori, m-a sărutat pe faţă şi lui i-a sărit ţandăra. Nu mai ştiu ce mi-a zis, mi-a dat o palmă, s-a stricat toată nunta, el s-a dus la hotel. Nici nu o pot numi nuntă. Am rămas marcată.

Primul copil l-am avut la 14 ani. A fost foarte greu. Mama m-a ajutat. Cu toate astea mulţumesc lui Dumnezeu că dacă nu ar fi fost ei... Erau certuri, discuţii. Era foarte gelos. Eu nu am luat nicio decizie. Am avut nişte mesaje la timpul ala, cu Mircea, nu ne văzusem. Eu am fugit că luasem bătaia de la tata, m-a dat afară. Nu m-am împăcat cu el şi asta a fost. Credeam că lucrurile pot fi calmate, să mă lase să stau acasă fără să aduc pe cineva. M-am împăcat cu tata când a venit el să mă caute. Eu cumpărasem apartament", a povestit Nicoleta Guţă.

