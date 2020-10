Artista Mirela Petrean, conac domnesc cu uşi în formă pian și dressing cu bogății unicat!

Vineri, 02 Octombrie 2020, 18:19 Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2020, 18:27

Cântă de veselie şi voie bună, dar cu un ochi a plâns mai mereu. Mirela Petrean are o poveste de dragoste de peste 30 ani şi o reşedinţă fabuloasă. Însă, ascunde un secret crunt: un jaf, cu un plus de durere şi un minus de avere! Celebra artistă a fost lovită de încă două blesteme în acelaşi an: depresia după moartea mamei şi un accident în care soţul a fost la un pas să moară. Haideţi să îi ascultăm povestea de viaţă!