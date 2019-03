Caz șocant în Dâmboviţa! Un copil de un an și 8 luni a fost înjunghiat! „I-au ieşit intestinele”

Un copil în vârstă de un an și 8 luni a fost înjunghiat, după ce s-ar fi jucat cu un cuțit, în timp ce mama lui se afla în stare de ebrietate. Micuțul a ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Cazul a fost prezentat pe larg, vineri, la „Acces Direct”.

„Copilul a fost adus de la spitalul din Târgovişte, echilibrat. Nu a fost nevoie de intubaţie. Era prezent, conştient. Mama era în stare de ebrietate. Mama a însoţit copilul. A recunoscut că a consumat băuturi alcoolice tari. Nu ştia exact ce s-a întâmplat cu episodul respectiv. Într-o altercaţie cu tatăl, ceva. Nu ştim. Nu îşi mai aduce aminte”, a spus Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu.

Copilul înjunghiat a fost operat în cursul nopţii și se află în prezent la Terapie Intensivă, în post operator.

„Este stabil, nu a pus probleme deosebite. A avut evisceraţie, deci i-au ieşit intestinele, dar au fost puse la loc. Se pare că nu a fost atins niciun organ vital”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Potrivit Ralucăi Alexandru, s-a luat legătura cu Protecţia Copilului în acest caz.

„Nu ştim când se va externa. S-a luat legătura cu Protecţia Copilului. În funcţie de cum vor decurge lucrurile şi din punctul de vedere al lui, al sănătăţii, dar şi din punctul de vedere al situaţiei familiale, o să vedem dacă îl putem externa şi unde. Dacă se va mai reîntoarce la domiciliu sau nu”, a precizat Raluca Alexandru.

Potrivit mamei copilului înjunghiat, micuțul ar fi rămas nesupravegheat în timp ce ea ar fi mers să taie lemne. Femeia ar fi pus cuțitul cu care s-a înjunghiat copilul în spatele unei sobe.

„M-am dus să iau lemne și l-am lăsat în casă. Am făcut mâncare și am băgat cuțitul după sobă. Și când am venit l-am găsit pe burtă, cu cuțitul lângă el”, a spus mama copilului.

Însă, potrivit tatălui copilului, micuțul „s-a pișcat puțin” cu acel cuțit, pe care l-ar fi găsit în grădină.

Copilul înjunghiat are o soră de 8 ani și un frate de 10 ani. Părinții acestor copii trăiesc din ajutor social și din alocațiile lor.

Mai multe detalii despre cazul copilului înjunghiat sunt disponibile în clipurile de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

