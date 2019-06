A crescut la casa de copii, iar acum este snopită în bătaie de soț! O tânără mamă, în pragul disperării! „Este gelos pe fiica lui. Mi-a spart capul cu oglinda” - Video

O femeie își acuză soțul că o snopește în bătaie, fiind gelos pe propriul lor copil. Bărbatul și-ar fi schimbat comportamentul după nașterea fiicei lui, ar fi început să consume alcool în cantităţi mari şi să joace toţi banii la aparate.

De trei ani, Ana Mia şi fiica ei, de doar trei ani, îşi trăiesc viaţa cu teamă pentru ziua de mâine. Tânăra mămică susţine că a fost batjocorită, ameninţată, bătută şi alungată din casă chiar de soţul ei.

„Mi-a dat cu palme, mă dădea cu capul, mi-a spart capul cu oglinda. Trebuia să merg la spital să mă opereze. Numai sticlă a fost în casă. Tot. Sânge. A început să bea, câte oleacă, câte oleacă, din ce în ce mai mult. O început să vorbească urât, să fie agresiv, să mă dea afară. În prezența copilului. A spart şi geamul...”, a spus ea.

„Părinţii mei m-au dat afară, mi-au dat cu piciorul aici unde e vânăt, tata mi l-o dat”, a mai povestit femeia, disperată.

Cu lacrimi în ochi, Ana Mia a povestit că fiecare zi începe cu multe jigniri şi bătăi, pentru că Nicolae, soţul ei, ar fi gelos chiar pe fetiţa lor.

„Gelos o început soţul meu să fie de când o venit fetiţa mea pe lume. O văzut că ţin foarte mult la ea. S-a stricat relaţia de când a venit copilul meu. Gelozie. Scandaluri. Când a venit fata mea pe lume, mi-a spus Nicolae şi soacra-mea că nu-i copilul lui, că eu m-am culcat cu Marian, cu Adrian, cu Petrică, cu cumnaţii mei, cu tatăl meu”, a mai povestit ea.

Sinceră, fata recunoaşte că l-a înşelat pe soţul său. Însă acest lucru s-a întâmplat abia după ce a venit pe lume cea mică.

„L-am înşelat. Da, recunosc în faţa la toată lumea, l-am înşelat, pentru că un bărbat care dă într-o femeie nu mai este bărbat. Am mai vorbit cu doi băieţi, ca să-i dau o lecţie. Bagă la aparate, a făcut datorii. Pe o parte îţi vorbește frumos, dar pe la spate, îi mare trădător”, a adăugat ea.

Tânăra mămică a povestit că soacra ei a încercat să o despartă de Nicolae. Mai mult, femeia ar fi vrut să îi omoare şi pruncul nenăscut, acuză Ana.

„La 7 luni când am fost gravidă la fata mea o început scandalul, eu m-am apărat că o vrut să-mi dea cu cana în burtă. Ea i-a spus lu Nicolae, bărbatul meu: Măi, Nicolai, de ce ai luat-o pe beep handicapata asta? Nu ai putut să iei şi tu una mai frumoasă, una care nu a crescut la casa de copii? Mama mea şi soacra mea s-au cuplat. Mă face de tot, vrea să-mi ia fata de lângă mine”, a mai povestit femeia, în lacrimi.

Ana spune că doar gândul la fetiţa ei o face să rabde chinurile la care ar fi supusă.

„Pentru copilul meu, îmi dau şi viaţa. Nu trebuie neapărat să ai avere, cel mai important e ca la un copil să-i oferi dragostea de părinte, dacă eu nu am avut dragostea de părinţi şi am crescut la casa de copii, măcar fata mea să aibă. Părinţii mei şi-au bătut joc de mine. Eu de azi înainte nu mai am mamă, nu mai am tată. Părinţii mei au profitat prea mult de corpul meu, de spatele meu. Eu am trăit la casa de copii, dar, îmi doresc ca copila mea să nu fie necăjită”, a mai spus ea.

Ce spune însă bărbatul acuzat, dar şi confruntarea dintre tinerii soţi, în clipul de mai jos din „Acces Direct”.

