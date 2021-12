Acces Direct, 14 decemrie. Raluca Podea, pictorial semi-nud într-o revistă celebră din străinătate. Cum a arătat vedeta

Raluca Podea a venit în platou la Acces Direct și a vorbit deschis despre experiența de a poza semi nud pentru o revistă celebră de fashion din străinătate. Ea și-a organizat singură ședința foto, cu tot cu machiaj și ținute, iar revista din Franța a recompensat-o cu destui bani.

Raluca Podea, despre pictorialul semi-nud și operiațiile estetice pe care le are

Raluca Podea a venit la Acces Direct, unde a vorbit cu Mirela Vaida despre mai multe subiecte, printre care și despre operațiile sale estetice, dar și despre cum a fost experiența sa de a poza pentru o revistă de prestigiu din Franța, aproape nud.

„Sunt foarte bine, mulțumesc. E o revistă de fashion, nu foarte nouă, în Franța. Ei m-au contactat pe Instagram. Au trebuit niște acte ștampilate pentru a fi acoperiți. Am vorbit de sumă. Aveam ocazia să pozez în Franța sau coriunde vreau eu. Au vrut semi-nud. Să facem ceva ce nu a mai fost.

Eu mi-am ales ținutele, eu am ales acest album. Eu am o viață destul de încărcată. M-am machiat, m-am îmbărcat singură. Pentru mine nu a fost foarte scump, că mi-am plătit singură fotograful. Sunt ok banii, mai am. Prefer să-i păstrez să-mi cumpăr ceva. Ultima mea operație estetică a fost dureroasă. Recuperarea în sine a fost grea. Am cam 5 operații estetice”, a declarat ea la Acces Direct.

Cum arată Raluca Podea într-un palton, aproape goală

De curând, Raluca Podea a publicat pe contul de Instagram o imagine în care este acoperită doar de un palton, care lasă la vedere cele mai provocatoare și apetisante forme ale corpului.

Ținuta sexy îi scoate în evidență talia de viespe, bustul de-a dreptul generos și picioarele subțire. Este evident că Raluca se mândrește cu un corp perfect, care atrage toată atenția atunci când iese din casă.

Fotografia a generat foarte multe comentarii pozitive. Admiratorii Ralucăi au ținut neapărat să îi mărturisească că are un corp spectaculos și un look inedit.

"Ești cea mai frumoasa și ai un corp superb!" sau "Wow, ești o blondă criminală, Ralucuța! O doamnă minunată, arăți superb.", au fost câteva dintre mesajele oamenilor de pe rețelele de socializare, care o îndrăgesc și o apreciază pe Raluca Podea.

Se pare că fosta iubita a lui Florin Pastramă este obișnuită cu genul acesta de pictoriale, în care își scoate în evidență atuurile fizice.