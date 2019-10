Declarațiile tulburătoare ale menajerei lui Dincă. Ce a văzut femeia depăşeşte orice imaginaţie: "Îi curgea saliva pe mine, nu puteam să fac nicio mișcare"

Menajera lui Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal, a fost agresată în casa groazei. În cele două luni petrecute în această locuință, femeia a văzut multe orori.

Menajera lui Gheorghe Dincă face dezvăluiri cumplite, cu lacrimi în ochi! Femeia a vorbit, în exclusivitate, despre avansurile pe care i le-ar fi făcut Dincă şi a descris cu lux de amănute ce a făcut, dar şi ce a văzut în casa monstrului din Caracal, cât timp a lucrat acolo.

Viorica susţine că a lucrat ca menajeră pentru Dincă, timp de 2 luni, în urmă cu 15 ani. "Eu eram doar menajeră. Menajeră înseamnă să faci şi curat, dar eu am făcut numai mâncare. Doar făceam mâncare şi atât. Lucram cu soţul meu, cu socrul meu, cu cumnatul meu. Soţul meu a muncit, eu am muncit. Ne-a dat banii. Corect a fost, corect tot timpul."

Aceasta susţine că a lucrat la Dincă în perioada în care lucra şi soţul ei pentru Dincă. Soţul femeii i-a construit un gard lui Dincă. Femeia acceptat să lucreze ca menajeră pentru Dincă, deoarece avea nevoie de bani. Fiica ei era bolnavă şi avea nevoie de un tratament costisitor. Tratamentul costa lunar 400 de lei, iar ea câştiga 600 de lei, ca menajeră pentru Dincă.

Viorica mai susţine că Dincă i-ar fi făcut avansuri, iar ea l-ar fi refuzat - "Eram la bucătărie şi a venit de la spate şi m-a luat de la spate. Şi era cu gura aia. Îi curgea scuipatul pe mine. Mi-a spus: "Spune-mi cât vrei, dacă vrei să te culci cu mine". L-am împins, că nu am putut să îi dau eu brânci. L-am împins şi am fugit. Am fugit pe scări."

După ce a fugit de la Dincă, acesta ar fi mers la ea acasă, să o roage să se întoarcă la el - "După două săptămâni, a venit după mine acasă. Să mă întorc la muncă. Şi i-am spus că nu mă întorc. Dar şi-a cerut scuze? Da: "Bă, verico, iartă-mă. Te rog eu, iartă-mă. Nu se mai întâmplă. Ştii cum e, că trebuie să încerc şi eu."

Aceasta nu a acceptat să se întoarcă la Dincă şi nu ar fi reuşit să mai scape de el, aşa că ar fi îndemnat-o pe fiica ei să sune la poliţie - " Am pus fata mea. Era mică şi a luat telefonul şi nu ştia să apeleze. Şi fata a luat telefonul şi îl ţinea, "Alo, Poliţia?", dar nu vorbea cu nimeni, "Veniţi, veniţi că e cineva la noi şi nu o lasă pe mami în pace." Şi aşa l-aţi speriat? Şi aşa am scăpat.Eu îi ziceam să mă lase, să plece şi el intra peste mine în casă."

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Vezi emisiunea Acces direct (LIVE si editii integrale) pe AntenaPlay >>> Intră acum!