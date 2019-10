Bloggerița Ioana Grama, mărturisiri emoționante: ”După atâtea relații eșuate, viața mea s-a schimbat radical! Alex a apărut de nicăieri!”

Ioana Grama, celebra bloggeriță de la Cluj, trăiește cele mai frumoase momente. În doar câteva luni, viața ei s-a schimbat drastic. S-a îndrăgostit, a fost cerută de soție, a rămas însărcinată și s-a căsătorit, motiv pentru care nu-și mai încape în piele de fericire.

Astfel, în cadrul unui interviu pentru ”Acces Direct”, Ioana Grama a vorbit despre cât de mult s-a schimbat viața ei în ultima perioadă.

”Mi-am dorit să fiu însărcinată la 22 de ani, dar n-am avut cu cine. A apărut așa, Alex, de nicăieri. Am avut multe relații eșuate și nu mai voiam nimic, nicio relație și a apărut el. O s-o cheme Ayana, pentru că am stat într-un resort mai special și i-am întrebat ce înseamnă și am zis că da, gata. Am avut un vibe, bun, da, pentru că m-a cerut Alex acolo.”, a mărturisit Ioana.



Întrebată cum se vede mămică, ea a mărturisit că este de părere că va fi puternică.

”Mă văd mămică puternică și descurcăreață. Mai am șapte săptămâni până voi naște. Se ia, da, chiar se ia pentru că și eu am pus mâna. Și când mă duc la medic să-i văd fața stă cu mâinile pe față. Apar emoțiile, așteptarea e foarte grea. N-ai cum să nu te gândești. Vreau să nasc natural și îmi este foarte frică.”, a mai povestit bloggerița.

