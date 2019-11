Fiica lui Adrian Enache a dat din casă! Ce vorbește numai cu tatăl ei. Artistul a pus mâinile pe posteriorul unei femei, de față cu ea! Video

„Nu mă ascund, cu tata vorbesc foarte deschis. cu mama vorbesc de școală, cu tata vorbesc de relații, de distracție, de cluburi”, a spus ea.

Diana Enache a mai spus că deși este recunoscătoare pentru numele pe care îl poartă, acesta i-a adus și dificultăți.

„Sunt recunoscătoare pentru numele pe care îl port și mă bucur, dar am foarte multă lume care îmi pune etichetă greșit. Necunoscându-mă pe mine ca om, până ajung să mă cunoască spun: «A venit și fii-sa lui Enache să cânte» și «Nu mă așteptam să cânte atât de bine»”, a mai spus ea.

Adrian Enache a mai povestit că atunci când se năștea fiica lui, el deschidea un concert al lui Tom Jones, în Turcia.

„Am avut niște emoții, nu știam care erau mai mari, că mă anunțase că se născuse Diana sau că urma să cânte pe scenă Tom Jones. Nu am știut că în momentul când organizatorii i-au făcut semn lui Tom Jones să între la a două strofă lângă mine și eu am crezut că o cânt singur... Și mă gândeam la fetița mea care se născuse,.. Și aud la strofa a doua… Când îl văd pe Tom Jones. Am uitat de tot, tremuram, nu mai știam ce e cu mine”, a mai povestit Adrian Enache.