Acces Direct. Ana Maria, dezvăluire șocantă: Abia după ce a murit am aflat că nu este tatăl meu!

Fiica lui Aurelian Preda ar fi fost abuzată de bărbatul pe care artistul l-a rugat să o crească. Ana Maria Preda vorbeşte despre cel mai negru coşmar pe care l-ar fi trăit.

„Am început prin a ști că altcineva îmi este mamă, persoana cu care mă afișam și persoana care m-a crescut, nașa din Italia. Ulterior, am aflat la vârsta de șapte ani că mama mea biologică este Ica și deși o vedeam mereu prin casă, eu nu știam că este mama mea. După moartea tatălui meu am aflat și că tatăl meu nu este cel biologic, deși întotdeauna am simțit că el este tatăl meu biologic.” , a povestit Ana-Maria.

Ana Maria Preda a aflat la vârsta de 16 ani, imediat după moartea tatălui său, Aurelian Preda, faptul că artistul nu este tatăl său biologic. Artistul nu i-a spus niciodată adevărului fiicei sale.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Vezi emisiunea Acces direct (LIVE si editii integrale) pe AntenaPlay >>> Intră acum!