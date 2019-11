Acces Direct. Artistul Hevito şi soţia Dana şi-au pus spumoasa viaţă pe tavă! Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 12 ani în Republica Dominicană

În cazul lui Hevito şi al focoasei Dana se pare ca DRAGOSTEA se face în minimum 25 de ani! E numărul sau diferenţa de ani care îi desparte, în buletin, dar care îi apropie şi le condimentează, parcă mai tare relaţia.

Şi. am venit în casa porumbeilor pe care i-am găsit cuminţi, unul lângă celălalt. Iar la invitaţia lor, am intrat în paradisul unde dragostea, care sfidează vârsta, face legea!

Nu degeaba se spune că "săgeata lui Cupidon" chiar nu ţine cont de vârstă! Hevito e foarte mândru de patenera lui, iar cei 25 de ani, diferenţă între ei, nu reprezintă niciun impediment ca pasiunea să fulgere simţurile, mai ales că tînarul o vrea pe Dana, naturală!

„In republica Dominicană in 2007. Ma duceam in vacanta , Imi cumparasem o casa din Republica Dominicana. da eram f bogata , statam la hotel. am facut actele.si in domeniul ala lucra el pentru un rus care avea firma de siteme de alarma”