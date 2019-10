Bărbatul care a dus-o pe Irina în apartamentul străin, mărturii șocante: ”Era incoerentă, inconștientă: Am vrut să fac un bine”

”Am ieșit în oraș cu băieții, să mă distrez. La un moment dat, am văzut-o pe fata asta afară. Era leșinată, amețită, într-un fel. Am încercat să o întreb dacă are nevoie de ajutor, dar era incoerentă, inconștientă. I-am zis că am un apartament pe care îl mai dau în regim hotelier și am întrebat-o dacă să o duc acolo, să se odihnească. Am stat cu ea acolo, am spălat-o pe față...să-și revină, într-un fel. Nu s-a întâmplat nimic între noi!”, a povestit bărbatul.