Cazul Caracal: Una dintre victimele lui Gheorghe Dincă a rupt tăcerea: ”Am făcut atac de panică când a pus mâna pe mine!” Tânăra avea nouă ani când a fost abuzată

Avea numai nouă ani atunci când Dincă a îndrăznit să o abuzeze. Şi nu a fost singura care a trăit clipe de coşmar. Şi sora ei, de doar patru ani, ar fi ajuns pe mâna monstrului! Victima lui Gheorghe Dincă povesteşte cum a fost ademenită de călau şi cum bărbatul poza într-un prieten de famile, pentru a putea fi aproape de ea şi sora ei. Au trecut câţiva ani de atunci, dar nu a uitat nimic din ce i s-a intâmplat. Fata a rămas marcată pe viaţă şi azi vorbeşte pentru PRIMA DATĂ despre acest. coşmar! Haideţi să o ascultăm, mărturiile ei vă vor lăsa fără cuvinte. Atenţie, urmează informaţii care pot afecta emoţional telespectatorii!

”A început să îmi bage mâna în pantaloni, după. să mă sărute, să-mi pună mâna pe sâni. Aveam în jur de 9,10 ani. Eram destul de micuță. El era prieten cu tatăl meu. A venit, inițial, să-i repare un calculator, iar apoi venea din ce în ce mai des. Venea, ba, să ne încălzească laptele, ba să ne cumpere dulciuri. Să ne dea bani. Se oferea în treburile curţii.”, a povestit victima lui Gheorghe Dincă.

De asemenea, aceasta a povestit că părinții ei aveau încredere în el.

”Aveau încredere în el, pentru că, vă daţi seama, cine se gândeşte la un om bătrân că ar putea profita de un copil de 9 ani. Atunci, el avea vreo 50și ceva de ani. La început, am zis că poate este doar o joacă sau cine ştie. Eram un copil de 9 ani. Nici nu ştiam ce este aia. Şi a început, prima dată, să îmi bage mâna în pantaloni, după. să mă sărute, să îmi pună mâna pe sâni şi tot aşa mai departe.”, a mai povestit tânăra.

”Am rămas blocată. Am făcut un atac de panică. Am rămas în faţă lui, nu am ştiut ce să mai spun, mă uitam la el. Probabil că m-a văzut că nu am avut nicio reacţie şi probabil şi-a făcut curaj să continue cu chestia asta. Nu am ştiut ce să mai spun, am rămas, efectiv, blocată la el în poală. Mi-a spus că vrea să rămânem prieteni, să nu spun la nimeni, că nu vrea să ne certăm. Când nu aveam cu cine să stăm acasă, mă duceam şi pe la el, cu unchiul meu. Să-i facă curat în curte. M-a obligat să mă uit la filme BEEP el. Nu m-am putut uita, pentru că, vă daţi seama, mi se părea ceva ieşit din comun.”, a mai mărturisit tânăra, la Acces Direct.

Ce alte mărturisiri a mai făcut victima lui Gheorghe Dincă, află în clipul de mai sus!





