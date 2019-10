Ce a făcut Miss Irina cât timp a fost inconștientă? Raffaello a explicat, minut cu minut, ce s-a întâmplat între cei doi: ”S-a dezbrăcat și...”

Mi-am dat seama că are niște probleme și am întrebat-o dacă vrea să o duc acasă. Mi-a spus că nu știe. Nu știa nimic. Nici cine e, nici adresa, nici nimic. Abia comunica.

Am un apartament pe care deobicei îl închiriez. E aproape de cluburi. În seara aia era liber. I-am spus că o duc să doarmă în apartamentul respectiv până dimineața. Că o pot ajuta cu asta. Până la urmă, a înțeles. A venit cu mine. Am ajuns repede în apartament. V-am spus, nu era departe.

Am intrat în apartament, i-am dat un pahar cu apă. Am întrebat-o dacă vrea să comand ceva de mâncare, sa manance. Nu mi-a răspuns. La un moment dat, s-a întins pe canapea, în living. Părea că îi e mai rău.

Am întrebat dacă sun la Ambulanta. Mi-a murmurat că NU. Atunci am dus-o la baie și i-am dat cu apă rece pe față. Și-a mai revenit și s-a așezat din nou pe canapea. Atunci eu am mers la baie. Când m-am întors, am văzut rochia ei pe jos și ea era în pat, aproape adormită. Am așteptat să adoarmă și am plecat. Am lăsat ușa deschisă, am pază la bloc și oricum nu țin obiecte de valoare în casă. Am revenit seara și am văzut că ea plecase. Nu mă așteptam să se ajungă aici”, a povestit Raffaello.