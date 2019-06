Celebru miliardar vrea să-şi lase copilul fără bani de medicamente?! Adele Chirică, mama băieţelului, se roagă pentru viaţa lui

Acces Direct. Război, din ce în ce mai crunt, între Adela Chirică şi miliardarul cu care aceasta spune că are un fiu. Afaceristul ar fi dat-o în judecată pe Adela, pentru că nu ar mai dori să fie tatăl copilului, nici măcar în acte. Asta după ce, vreme de 12 ani, magnatul i-a plătit pensia alimentară, lună de lună, copilului şi l-a şi vizitat!

Adela Chirică, fosta logodnică a afaceristul, a oferit mai multe detalii, luni, la „Acces Direct”. Femeia susține că miliardarul i-a cerut să îi dea actele de handicap al copilului, ca să nu plăteasca impozite pentru mașină și casă.

În tot acest timp, starea de sănătate a copilului s-a degradat. „Între timp, a trebuit să-i pun spatele în orteze, scolioza lui este din ce în ce mai gravă”, a povestit Adela Chirică.

După prima apariție a femeii la emisiuniea „Acces Direct”, afaceristul a dat-o în judecată, vrând să șteargă orice urmă a legăturii dintre el și copil.

„M-a dat în judecată pentru contestarea recunoașterii paternității”, a spus Adela Chirică.

Copilul Adelei nu și-a mai văzut tatăl din luna decembrie, atunci când a și suferit un episod convulsiv grav: „Are cea mai cruntă formă de epilepsie, sindromul Dravet. Este o formă incurabilă. (...) Facem mai multe tipuri de tratament. Urmăm schema dată de medicul neurolog, avem și o dietă foarte strictă, de ani de zile, cu care am reușit să ținem convulsiile sub control. Davis este și primul copil care a intrat pe canabis medicinal din România, face și masaje cu uleiuri terapeutice. Am încercat orice speranță pentru el, n-am refuzat nimic”, a explicat aceasta.

Mai multe detalii, în materialul video de mai sus din „Acces Direct”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Urmăreşte emisiunea Acces direct, editii integrale, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/2hwA9td. Intră acum!