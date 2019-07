Cristina Spătar are un iubit cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Dezvăluiri incendiare! „La început am fost afectată”

Cristina Spătar și-a refăcut viața cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Vedeta a făcut dezvăluiri despre relația ei, vineri, la „Acces Direct”.

Viața de regină a Cristinei Spătar s-a transformat, de câțiva ani, după divorțul din 2016. Cântăreața a părăsit palatul în care a locuit alături de fostul soț și s-a mutat cu cei doi copii într-un apartament modest din București, pentru care plătește chirie.

Însă, Cristina Spătar a declarat, vineri, la „Acces Direct”, că și-a refăcut viața și că vrea să fie fericită. De trei ani, ea o relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea.

„Sunt trei ani de la divorț. Imediat de la divorț, am început o relație. Nu îmi place să fiu singură. Am fost foarte curtată și într-un final, am ales așa. Și cred că am ales bine. Dacă o căsnicie în care faci absolut totul durează doar nouă ani, atunci nu mai contează. Să fim fericite, să trăim clipa!”, a spus Cristina Spătar.

„Nimic nu e întâmplător. La început am fost împotriva diferenței de vârstă. Am fost foarte afectată și m-am întrebat de ce mi-a dat Dumnezeu așa. Acum m-am împăcat cu ideea și mi-am spus că o să dureze cât o să dureze. Vreau să fiu fericită. Sunt sentimente. Mă bucur că pot să simt asta, pentru că am putut să trec extrem de ușor, după divorț”, a adăugat ea.

De altfel, Cristina Spătar are un sfat pentru femeile care trec printr-un divorț sau printr-o despărțire dureroasă: „Să dea șansă unei noi relații în cel mai scurt timp, să nu rămână singure, să nu cadă în depresii și așa mai departe. Nu există limită de vârstă. Părerea mea e că ar trebui să încerce să iubească din nou”.

Mai multe dezvăluiri ale Cristinei Spătar sunt disponibile în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

