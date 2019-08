Florina Cercel a fost înmormântată! Carmen Tănase, sfâșiată de durere la căpătâiul actriței: ”O voi păstra în minte așa cum am cunoscut-o!”

După aproape 55 de ani de carieră, în care a creat roluri magnifice, teatrul românesc a mai pierdut o bijuterie inestimabilă: Florina Cercel. Deşi a frânt inimi cu duiumul, dragostea nu i-a purtat niciodată noroc. La doar 29 de ani, actriţa a rămas văduvă. A suferit enorm, că nu a fost mamă, dar şi-a dedicat întreaga viaţă teatrului. Până în ultima clipă. Marea actriţă a fost înmormântată azi cu onoruri militare şi zeci de prieteni artişti au condus-o pe ultimul drum.

A luminat publicul mai bine de jumătate de secol, însă pentru Florina Cercel, nisipul din clepsidra vietii, s-a oprit brusc. Regina Teatrului Românesc, una dintre cele mai frumoase românce care a avut peste 100 de roluri în teatru şi a jucat în 30 filme, a devenit Legendă!

Au plecat din această lume foarte mulți prieteni de ai mei cu ei îmi placea să călătoresc”, spunea Florina Cercel. Şi de acum, aceasta va călători cu ei, printre stele. În timp ce colegii şi apropiaţii săi şi-au luat adio la ea. Ea, actriţa care le-a înnobilat sufletele: Florina Cercel!

”I-am spus acum, la bătrâneţe, când prietenia ne-a apropiat foarte mult. I-am povestit că am fost îngrăgostit de ea şi a râs aşa şi a spus "Ce păcat că nu mi-ai spus.””, a dezvăluit Vladimir Găitan.

”Când o să-mi vină să pun mâna pe telefon, nu o să mai răspundă nimeni la celălalt capăt, dar eu am să o păstrez, am să ştiu să o păstrez pe Florina aşa cum am cunoscut-o.”, a spus și Carmen Tănase.

Colegii de teatru au venit încă de dimineaţă, îngenunchiaţi de duere, în locul în care a fost depus trupul neînsufleţit ai Florinei Cercel, locul pe care marea actriţă l-a onorat peste 5 decenii: Teatrul Naţional. Ion Caramitru, Carmen Tănase, soţia lui Gheorghe Dinică şi Monica Pop au fost doar câteva din personalităţile care au venit să-i aducă un ultim omagiu celei care a fost Simbol de eleganţă, frumuseţe şi patimă pe scenă.

Marea doamna a teatrului românesc a ars pe scenă, dar şi în viaţă. A fost adulată ani de la rândul şi a fost la un pas să joace alături de unul dintre dintre cei mai mari actori de la Hollywood, Marlon Brandon. A ratat însă ocazia din cauza comuniștilor care i-au făcut viaţa amară, încă de când era doar un copil.

Dramele i-au marcat în continuare destinul celei numite Sophia Loren de România. A pierdut o sarcină şi nu a mai putut deveni mamă, în ciuda străduinţei sale. Dar, cu ambiţie, cu o dăruire incredibilă şi cu lacrimi ascunse a reuşit, după o perioada cruntă, să se dedice trup şi sufletet scenei.

S-a stins înconjurată de familie, la vârsta de 76 de ani. Vestea i-a lovit ca un trăsnet pe apropiaţii actriţei, care deşi ştiau că se luptă cu o boală nemiloasă, se rugau pentru o minune. Din păcate, cancerul pulmonar a măcinat-o în doar patru luni, dar actrița a sfidat maladia şi nu a vrut să renunțe la viciul ei, fumatul. De altfel şi în ultima imagine cu ea în viaţă, Florina Cercel avea ţigara în mână.

În ultimele apariţii televizate, Florina Cercel nu dădea semne că ar fi fost suferindă. La cei 76 de ani, în interviul acordat Mirelei Voicu, chiar de ziua sa de nastere , artista era la fel de cochetă cum a fost toată viața, calda şi cu un zâmbet nobil. Ca o coincidenţă stranie, atunci a vorbit de boala cumplită a soţului, aceeaşi boală are a răpus-o şi pe marea actriţă.

În decembrie, anul trecut, Florina Cercel a avut ultima reprezentanţie la Teatrul National, în piesa 'Dumnezeu se îmbracă de la secound hand'

