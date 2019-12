Momentul care l-a făcut pe Gheorghe Zamfir să-și dorească să fie pe scenă: ”Aveam cinci ani când am simțit că muzica s-a cimentat în mine!”

În cadrul unui interviu pentru Acces Direct, renumitul artist și-a amintit care a fost momentul în care a știut că vrea să facă muzică pentru tot restul vieții.

”Între patru și cinci ani aveam când am începutsă cânt. Era început de ianuarie și tata a zis să mă ia cu el la București, m-a luat cu trenul să-mi arate Bucureștiul, pentru mine era un lucru ieșit din comun. Plimbându-ne pe străzile acelea, am auzit niște sunete, l-am tras de mână și m-am dus cât mai aproape de ei. Erau 3-4 muzicanți nevăzători. Am rămas foarte tulburat. Eram impresionat de felul în care cântau. De atunci am rămas cu muzica care s-a cimentat în mine și mi-am spus că muzică trebuie să fac. L-am rugat pe tata să-mi cumpere un acordeon și l-am tocat la creier până când mi-a luat acordeon.”, și-a amintit el în cadrul emisiunii Acces Direct.

