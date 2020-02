Răsturnare de situație în cazul Vulpița. Soacra ei a venit la București ca să afle cine este tatăl biologic al nepoatei ei: ”Vreau să aflu dacă e a lui Viorel!”

Femeia a venit tocmai de la Vaslui ca să afle, cu exactitate, cine este tatăl nepoatei sale. Astfel, fără să stea pe gânduri, ea a dus-o pe cea mică la o clinică de specialitate unde i-au fost recoltate probe biologice, pentru ca specialiştii să afle cine este tatăl ei.

”Da, am emoții mari. Aștept să văd dacă copila este a lui Viorel. Dacă nu este, tot la mine rămâne, că eu am crescut-o. Eu am avut grijă de ea. Lui Viorel am să-i spun ce am când îl văd.”, a mai spus femeia.