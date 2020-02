Acces Direct, lider absolut de audiență, pentru a patra săptămână consecutiv

Antena 1 s-a aflat pe locul întâi în clasamentul audiențelor și la nivelul publicului din toată țara, cu o audiență medie de 11,1 puncte de rating și 29,7% cota de piață, aproape dublu față de Pro TV, situat pe locul al doilea, cu 6,1 cu puncte de rating și 16,2% cota de piață și de Kanal D, cu 4,6 puncte de rating și 12,2% cota de piață.

VULPIȚA ȘI VIOREL, CEA MAI URMĂRITĂ POVESTE DE LA ACCES DIRECT

“Noi prezentăm povestea reală de viață a unui cuplu, Veronica, zisă Vulpița, și Viorel, dintr-unul dintre cele mai sărace județe, fără educație și fără locuri ce muncă, dar care se confruntă cu probleme de familie des întâlnite și la case mai mari. Totul a pornit de la o alarmă falsă: un presupus viol dovedit a fi un “amantlâc în serie”. Telenovela a început, restul a venit de la sine. Personajele au electrizat publicul, iar cazul lor a devenit unul comentat de toată lumea.

Nu am prezentat și nu prezentăm acest subiect ca pe un exemplu de urmat, sub nicio formă. Ci ca pe o realitate des întâlnită, produs al societății românești sau, mai degrabă, “victimă” a ei. Eu prezint acest caz și evoluția lui zilnică, pentru că telespectatorii țin în viață, în număr atât de mare, această poveste. Altfel, emisiunea Acces Direct s-a ocupat și se va ocupa mereu de cei mai defavorizați de soartă, de tarele societății, încercând să îndrepte și să ajute, acolo unde îi stă în putere.