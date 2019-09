Loredana Chivu, speriată de moarte! Scenă demnă de un film de groază! „Mi-am sunat avocatul”

Loredana Chivu a povestit, joi, la „Acces Direct”, că a fost urmărită și hărțuită timp de aproximativ opt ore de un bărbat misterios, prin București. Individul a aflat unde locuiește fosta asistentă TV.

„Am plecat dimineață la un salon de coafură la care merg eu mereu, în centrul Capitalei. Am stat acolo cam cinci ore, pentru că mi-am vopsit părul și durează. Între timp am fost anunțată de fetele care lucrează acolo că cineva este afară, un individ, și că mă filmează sau pozează cu telefonul mobil. Nu l-am văzut atunci, pentru că am evitat să ies din salon. Am ieșit o singură dată afară, să îmi iau ceva din mașină. Apoi m-am întors, dar fără să mă uit cine este. Una dintre angajatele salonului s-a dus la el să îi spună să plece. M-am gândit că e cineva, paparazzi, la început”, a povestit Loredana Chivu.

Calvarul nu s-a oprit la salon, ci a mai continuat câteva ore, până la locuința fostei asistente TV.

„Am plecat de la salon și am constatat că sunt urmărită cu mașina, în trafic. M-am dus la mall, am stat acolo o oră. M-am întors înapoi la mașină și am constatat că sunt urmărită de aceeași mașină și același individ. Am pus o frână bruscă, forțându-l să vină în stânga mașinii mele. A deschis geamul la mine și l-am întrebat de ce mă urmărește. Mi-a spus că nu mă urmărește. M-am dus mai departe în zona Titan, la o bancă, și l-am văzut că a parcat cu trei mașini în urma mașinii mele. Am intrat în bancă, mi-am făcut treburile acolo, apoi am ieșit din bancă, am pornit mașina.

A venit din nou după mine. De data asta am condus mai agresiv și am încercat să îl las în urmă. Între timp mi-am sunat avocatul și l-am întrebat cine ar putea fi. El m-a rugat să îi dau numărul mașinii. Mi-a recomandat să am grijă și să ies însoțită seara. Individul m-a urmărit până în fața complexului unde stau eu. Aici este pază tot timpul, dar a stat să vadă clar în ce scară intru”, a mai povestit Loredana Chivu.

Ea a precizat că nu bănuiește pe nimeni și că îi este teamă să nu fie vorba despre vreun obsedat. Nu a depus încă plângere la poliție, deoarece nu a reușit să rețină numărul mașinii individului care a urmărit-o.

„Nu văd cine ar avea timp să facă așa ceva, să stea să urmărească o femeie șapte-opt ore într-o zi când ar trebui să fii la lucru sau să faci orice altceva cu viața ta”, a mai spus ea.

