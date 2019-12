Acces Direct. Mama care și-ar fi vândut fiica unui irakian spune adevărul: Nu am vândut-o eu! M-au băgat la puşcărie nevinovată!

„Sunteți sigură că am dat-o eu bărbatului? N-am dat-o mi s-a luat pentru că am avut problemele mele. Am dovezi că am vrut să o iau, nu mi-au dat-o” , afirmă mama Elenei care consideră că a intrat la pușcărie nevinovată.

Aceasta a fost închisă pentru corupere de minori și complicitate la act sexual fiind închisă patru ani și șase luni. „Pușcăria la noi nu educă, asta e problemă” , afirmă Mara Bănică.

Mama tinerei și-a vândut fiica de doar 12 ani pe țigări și bere conform spuselor Elenei, tânăra în cauză. Mai mult decât atât, tânără a adus pe lume patru copii pe care i-a făcut cu bărbatul originar din Irak, atunci având vârsta de 56 de ani.

„Eu n-am văzut în viața mea un om atât de lipsit de empatie. Este cumplit să îmi imaginez cum e să trăiți așa. Nu înțeleg” , a spus Mirela Vaida.