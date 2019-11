Mariana Badea, mamă de suflet pentru fetița care nu există: "De cinci ani stă la mine! Copila nu are acte"

Dar o lună s-a transformat în două şi două luni, în cinci ani. Pentru că nici în ziua de azi, persoana care i-ar fi adus copilul nu s-ar mai fi întors să-l ia.

"În anul 2014 a venit o doamnă de etnie romă cu două fetițe. M-a rugat să o țin pe una dintre fetițe, petru că nu a reușit să îi facă actele fetiței. Cred că avea vreo trei anișor, vorbea foarte greu. Nu o cunoșteam pe acea femeie. Era murdară fetița, n-am mai pus întrebări, am luat copilul. Mi-a zis că se întoarce peste o lună. Nu știu nimic despre familia ei, am fost frizeriță și am aflat de la alți clienți. Doctorii de la Urgențe mi-au spus că sunt nebună că vin cu un copil care nu are acte. A fost o anchetă de la Direcția pentru Protecția Copilului, au vrut să mi-o ia, dar am zis că e mai bine la mine.", a spus femeia care crește copilul fără acte.