Jefuiți după nuntă! Cântărețul de muzică populară Nelu Piluţ și soția lui au rămas fără o sumă imensă! „Nu am văzut nicio implicare din partea poliției!”

Cântărețul de muzică populară Nelu Piluț şi soţia lui au fost jefuiți după nuntă. Cei doi au rămas fără o sumă importantă de bani și fără toate bijuteriile din aur pe care le aveau în casă.

„A fost o experiență foarte urâtă. Nu ne-am fi așteptat ca după frumosul eveniment pe care l-am avut să ni se întâmple acest lucru. Nunta a avut loc pe data de 1 septembrie, la Timișoara, cu aproximativ 200 de invitați”, a spus Nelu Piluț.

„Nu putem să spunem dacă a fost cineva din anturajul nostru, pentru că nu avem nicio persoană pe care să o suspectăm. Știa toată lumea, vecini, că noi am avut nunta. Posibil să fi dat la cineva vreun pont. Pe data de 3 ni s-au furat banii. Au luat și bijuteriile din aur ale soției”, a adăugat artistul.

„Nu au fost foarte multe, dar erau foarte importante pentru mine”, a precizat soția lui Nelu Piluț.

Cântărețul de muzică populară a spus că imediat ce a descoperit jaful, a apelat la poliție.

„Ne-au spus că s-ar putea să prindă hoțul, dar de bani să uităm, că sigur nu îi vom recupera”, a spus Nelu Piluț.

Artistul a povestit că după nuntă a continuat cheful și a doua zi, pe 2 septembrie. „Am făcut ciorba de potroace în curtea casei, doar cu neamurile și nașii”, a spus el.

„Ne-am trezit pe data de 3 septembrie și am mers la un grătar la o cunoștință. Nu a rămas nimeni în casă la noi. Și am încuiat ușa. Avem și câini în curte. Am lipsit câteva ore bune, până la ora 23.00. Primele semne că s-a întâmplat ceva au fost că era forțată poarta. Când am ajuns la ușă, prima care a intrat a fost fata nașilor. Fetița are șapte ani. A luat ea cheile să deschidă ușa, care era forțată. Eu am intrat ultimul și am văzut altă cheie decât cheia care trebuia să fie în ușă. M-am dus direct în dormitor. Soția a început să plângă. Am găsit ce am găsit acolo… Banii au fost puși chiar în cutia de dar de la nuntă, în șifonier. Erau 15.000 de euro acolo”, a povestit Nelu Piluț.

Soția artistului a spus că polițiștii nu și-au dat tot interesul să rezolve cazul.

„Bineînțeles că nu și-au dat interesul. Sunt două săptămâni de atunci și nici măcar nu s-au dus să ia imaginile surprinse de camerele de supraveghere aflate pe strada principală și probabil și pe strada noastră. Am auzit că au și vecini camere. Am cerut, dar unii dintre vecini nu au vrut să ne dea imaginile de pe camere, ci doar dacă le va cere poliția, iar poliția nu le-a cerut. Am sunat la șeful de post și i-am spus să meargă la vecini să ceară, iar dânsul a spus că se va ocupa el”, a povestit soția lui Nelu Piluț.

„Nu am văzut nicio implicare din partea poliției”, a spus și artistul, precizând că nu s-au găsit decât amprentele lui și ale soției sale.

Mai multe detalii sunt disponibile în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct".

