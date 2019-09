O fetiță de 13 ani, agresată sexual de șoferul autobuzului școlar! Mama copilei a povestit tot la „Acces Direct”. „I-a atins un sân și i-a spus: «Vai, ce ți-a crescut!». E în mână cu Dincă” – Video

O fetiță în vârstă de 13 ani a fost agresată sexual de șoferul autobuzului școlar, care deține un magazin din satul în care locuiește copila. Mama fetei a povestit ce s-a întâmplat, joi, la „Acces Direct”.

În total, cinci copile ar fi fost agresate sexual de şoferul care conducea microbuzul şcolar, acuză mama uneia dintre fete.

„Îmi spunea feţita: «Mami, dacă mă crezi, câteodată eu nu mai aud, nu mai văd». Nu mânca, erau zile în care ea nu mânca, ea nu dormea. Sunt cinci plângeri cu fetița mea. Altei fetiţe, mai mare decât fetiţa mea cu un an, tot aşa, în microbuz. A treia fetiţă, nu voia să-i dea drumul din microbuz. Ținea microbuzul închis, fetița se ruga de el sa îi dea drumul. La a patra fetiţă i-a zis: «Vrei să ai relaţie cu mine?»", a povestit mama înfuriată.

Acuzaţiile mamei nu se opresc aici. Femeia a ajuns la disperare, atunci când în poveste a apărut un nume deja cunoscut de întreaga ţară: Gheorghe Dincă. Se pare că unul dintre poliţiştii cercetaţi pentru abuz în serviciu, în cazul Caracal, ar fi fost şi cel care ar fi trebuit să se ocupe de acest caz.

„Am auzit că se ducea pe acolo, pe la Dincă, că-şi făcea maşina”, a spus ea, precizând că șoferul obișnuia să îi pună mâna pe picior minorei, în microbuz.

În platoul „Acces Direct”, femeia a povestit pe îndelete cum a fost agresată sexual fiica ei de șoferul autobuzului școlar, în vârstă de peste 60 de ani.

„Fetița mea mergea în sâmbăta aceea, pe 30 martie, la un curs de dans popular. Fata aștepta microbuzul în stație. A intrat într-un magazin. Proprietarul magazinului și șoferul de microbuz școlar s-a dat după tejghea. I-a pus mâna pe sân și i-a spus: «Vai, ce ți-a crescut!», după care a ținut-o cu forța și a pupat-o pe obraz. A întrebat-o dacă are prieten. Fata i-a răspuns că nu, iar el i-a spus: «Lasă, că te învăț eu să iubești cu adevărat!». Fetița i-a cerut din nou gumele de mestecat pentru care intrase, iar el i-a dat o ciocolată și i-a spus: «Vezi să nu spui la nimeni, că ne-am dat dracului dacă află cineva!». A ieșit fetița din magazin. Tatăl ei lucra chiar peste drum de magazinul dânsului. Fetița nu s-a dus să-i spună tatălui ei”, a povestit eea.

„Am sunat mai întâi la doamna directoare. Apoi am sunat un polițist pe care îl aveam în agenda telefonului, din întâmplare. Era plecat pe teren și a spus că nu poate veni”, a mai povestit femeia, precizând că apoi i–a telefonat fiicei șoferului care i-a agresat copila, după care s-a trezit cu el la poartă.

„Fetița când l-a văzut a rămas șocată. Am ieșit cu mătura. El mi-a spus să intru la el în mașină. I-am spus că n-am ce căuta, am început să vorbesc urât cu el și i-am dat câteva mături. El îmi spunea că să intru lângă el, că mai are doi ani și iese la pensie și că să vedem cu facem să tac din gură. Că nu mă gândesc că îi fac rău? Eu zbierând și plângând l-am întrebat dacă el nu s-a gândit că îi face rău copilului meu, care plânge”, a mai spus ea.

Bărbatul care ar fi agresat minorele a evitat echipa „Acces Direct”, care intenționa să îi ia un punct de vedere.

Urmăriți clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

