Acces Direct. Poveste de dragoste cu scântei! O viitoare mămică, amenințată și bătută de fostul iubit

Poveste de dragoste cu scântei! Asta spune că trăieşte o viitoare mămică, în vârstă de 27 de ani. Tânăra credea că şi-a găsit sufletul pereche, atunci când l-a cunoscut-o pe Ion, cel căruia îi va dărui un copil. Însă visul frumos s-a spulberat într-o clipă, când se aştepta mai puţin.

Mihaela Guliman are 27 de ani și este gravidă în șapte luni și a venit în platoul „Acces Direct” pentru a-și împărtăși povestea de dragoste.

„Noi am lucrat împreună, am lucrat ceva timp acolo, ne-am înțeles foarte bine, chiar vedeam în el băiatul perfect pentru mine. El a plecat de acolo, noi am păstrat legătura și în decembrie anul trecut am hotărât să începem o relație amoroasă.” , a povestit aceasta.

S-au mutat împreună în casa acestuia timp de trei luni, după care au fost nevoiți să își caute alt loc unde să stea. S-au chinuit să aibă o relație, dar au găsit de fiecare dată o soluție să fie împreună.

După ceva timp, iubitul a început să fie gelos și agresiv. Nu avea voie să discute cu alt bărbat, iar dacă stătea prea mult la magazin era urmărită și agresată fizic de către bărbat. Bătăile au continuat și în momentul în care aceasta a rămas însărcinată.

„Pot să spun că în astea nouă luni mi-am luat șase palme și am trecut cu vederea. M-a tras de păr când eram gravidă și asta m-a făcut să iau o hotărâre, ca să îi fie bine copilului, pe primul plan a fost fata.”

În acest moment, Mihaela este însărcinată în șapte luni și două săptămâni și îi este frică de bărbatul cu care a decis să aibă un copil. Este amenințată zilnic de către acesta și îi este frică de viața ei, dar și a copilului.

Medicul ginecolag i-a spus că există riscul de a-și pierde sarcina dacă continua să trăiască într-un mediu dăunător copilului.

