Laura Lavric, acuzată că ar fi încasat o sumă de bani, dar n-a mai venit la petrecerea de Revelion. Cum se apără artista: ”Managerul de hotel minte!”

Managerul localului unde ar fi trebuit să cânte Laura Lavric a făcut acuzații halucinante la adresa cântăreței și, mai mult de atât, a venit și cu martori.

"O colegă a făcut înţelegerea cu doamna unde trebuia să se desfăşoare programul. Doamna (nr. Laura Lavric) a zis că vrea o anumită sumă în avans, 500 de euro de fiecare locație, erau patru locații, două din Târgu Ocna și două de la Slănic. Eu am avut-o doar într-o singură locație. În condițiile în care nu i-a convenit formația i-am zis că este ultima zi din an și nu are sens să ne supărăm, am zis că rezolv problema. În același timp a apărut la masă șeful formației și a auzit că l-a făcut <<cârlan>>. Mai târziu m-a sunat doamna care făcuse înțelegerea cu ea că doamna Laura Lavric nu vrea să mai cânte la local. Apoi au început și ceilalți să anunțe că nu mai vine doamna să cânte. Am anunțat-o și pe afiș.", a declarat managerul hotelului unde trebuia să cânte Laura Lavric, la Acces Direct.

De cealaltă parte, șeful formației de la hotel susține că Laura Lavric s-a supărat atunci când a primit o sugestie în timpul probelor, s-a supărat și a plecat din hotel după discuție.

"Noi nu îi ceream nimic, doar că i-am adus aminte că anul trecut nici nu ne-a mulțumit. Nu o acompaniam noi, ci cu fiul dânsei. Veniseră să facă probe pe instrumentele noastre. I-am zis că poate nu e tonul bun din repertoriu și s-a supărat și a plecat. Vorbisem să îi dăm microfon și tot.", a spus șeful formației la Acces Direct.