A ars ca o torță ca să o salveze pe femeia care l-a părăsit cât era încă pe patul de spital! „Mi-a zis că o să-mi dea foc, iar eu spus că voi trece prin el!”

Trupul îi e plin de cicatrici. Sunt amintiri de groază, din noaptea în care a crezut că va pieri în foc! Un foc pus, acuză bărbatul, chiar de cel mai bun prieten al său. La 39 de ani, Daniel Ştieber nu are cum să uite iadul din care a scăpat, ca prin minune. La fel cum nu are nici cum să-l ierte pe amicul care, susţine el, nu ar fi fost pedepsit pentru fapta lui care-i putea aduce moartea.

Îi e greu să vorbească despre coşmarul vieţii sale. Despre noaptea în care cel mai bun prieten i-ar fi dat. foc. Daniel a crezut atunci că a ajuns în iad. Un iad dezlănţuit pe Pământ, chiar în apartamentul în care locuia cu chirie, împreună cu iubita lui.

„Eram pur şi simplu ca o mumie. Aş fi vrut să îmi pun capăt zilelor!”, spune Daniel.

Tânărul îşi aminteşte că totul ar fi pornit chiar de la ea. de la cea pe care o iubea ca pe ochii din cap. Un prieten ar fi venit în vizită şi i-ar fi făcut avansuri iubitei lui.

„La un moment dat s-a dat la prietena mea şi i-am zis să plece. A plecat. Vorba care a fost a lui, mi-a zis că îmi va da foc. Răspunsul meu a fost: "Lasă că trec prin el!". Pe la două şi ceva noaptea, m-a trezit a mea şi mi-a spus: "Vezi că e cineva la uşă". După aceea, când am văzut focul...”

Abia îşi ţine lacrimile în frâu. Abia poate să vorbească despre ce a simţit în noaptea în care a crezut că va muri.

„Deflagraţia m-a cuprins. Cum aveam cuierul în faţa uşii, mi-a cuprins hainele şi am luat foc. N-am stat. Am luat-o pe a mea, fosta prietenă şi am scos-o afară. M-am întors pentru că ştiam că aveam butelie. Ştiam că poate să explodeze. Am tăiat furtunul şi atât am apucat, de am aruncat butelia pe geam. Şi atunci, nu mai ştiu. M-am trezit în spital.”

Adevăratul calvar a început abia în momentul acela. Daniel îşi aminteşte că era mai mult mort decât viu. Avea arsuri pe 70% din trupul lui şi sufletul mistuit în totalitate. Simţea că nu avea pentru cine să lupte să trăiască. Familia nu şi-a cunoscut-o niciodată, pentru că a fost abandonat încă de la naştere.

