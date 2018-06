Răsturnare de situație în cazul tinerei care a fost bătută în mijlocul zilei, în Brașov! Ce spune agresorul: ”Am intervenit ca fraierul...”

Rebeca Grapă, fiica unui fost senator, a trecut prin momente cumplite zilele trecute, când a fost bătută de un bătrân de 63 de ani.

Tânăra a povestit întreaga experiență în direct, la ”Acces Direct”, dar bărbatul s-a apărat și a spus că totul a pornit de la adolescentă.

"S-a ridicat dintr-o dată și mi-a dat un pumn în față, mi-a strâns mâna și piciorul. Eram cu grupul nostru, aveam un conflict, între fete. Domnul era în spate, nici nu l-am văzut, dar s-a ridicat dintr-o dată și mi-a dat un pumn în față. Am încercat să mă apăr, a intervenit și un prieten. Am rămas toți înlemniți, l-am întreabat ce i-am făcut. Ne-a făcut nesimțiți, că stricăm generațiile. Se poate să fi spus ceva neadecvat care să-l fi deranjat pe dânsul. Nici nu remarcasem că vine spre mine, a fost brusc. Prietenii au sărit să mă salveze, eu am luat telefonul, mi-a zis să sun la Poliție. După ce m-a împins pe bancă, el voia să fugă că aflase că am sunat la Poliție și m-a luat de mână și mi-a rupt-o. Prietenii mi-au spus că mirosea puternic a alcool.", a povestit tânăra, la "Acces Direct".

De cealaltă parte, însă, bătrânul care a agresat-o pe tânără spune că a vrut doar să aplaneze un conflict între adolescenți: "Am vrut să mă relaxez pe bancă și a venit un grup de cel puțin trei tineri, două fete au chemat altă tinerică de pe altă bancă. Au apostrofat-o că a intrat într-o relație de-a alteia. Am intervenit în momentul în care una dintre ele i-a luat celeilalte telefonul. S-au luat de păr și am intervenit ca fraierul și m-am ales cu invective. M-au dus în situația de a mă repezi la ei, am vrut să plec, dar s-au ținut după mine și m-am apărat cu rucsacul. Unul dintre ei vorbea la telefon și mi-a fost frică să nu cheme pe cineva să nu mă bată. Tipa în alb (nr. Rebeca Grapă) era agresivă, a țipat că i-am întors mâna. M-am adăpostit într-o curte până a venit Poliția. La sediu am fost controlat și într-un fel mi s-a făcut un reproș că am un cuțit pentru fructe. Puteam ca adult să fiu mai controlat, eu regret din punctul ăsta de vedere.", a spus Aurel Florin Moldovan, la "Acces Direct".

