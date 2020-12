Alexandra Bodi, împărăteasa Tik-Tok-ului, plânge cu lacrimi amare. I s-a înscenat moartea în Anglia

Deși au o situație materială precară, cei doi nu au lăsat grijile lumești să îi acapareze și au luat totul în dans!

Alexandra Bodi, gospodina din Mureș, numită și Degețica, aprinde imaginația oamenilor atunci când face mâncare sau mătură prin curtea de la țară, pare hilar, nu-i așa? Însă, femeia a reușit să ajungă senzația internetului alături de soțul ei, Ionuț Bodi, numit și Gulliver cu care dansează orice, oricând și oricum!

Cei doi au ajuns în atenția tuturor fără a epata în haine scumpe sau vacanțe de lux, ci pur și simplu modestia i-a adus în topul vizualizărilor. Definind, curajul de a arăta cine ești fără a te încadra în standardele superficiale ale unei anumite pături sociale, crește valaorea în fața celorlalți, așa cum li s-a întâmplat celor doi soți.

Alexandra Bodi a reușit să înregistreze aproape 280.000 de fani și 4,2 milioane de aprecieri. Pe de altă parte, Dorian Popa, cu al său Cheluțu, a înregistrat, în total, 172.000 de aprecieri, potrivit Viva.

Unul dintre filmulețele de top, care a înregistrat 1,2 milioane de vizualizări și a strâns zeci de mii de comentarii, o arată pe Degețica făcând mămăligă! Banal, nu? Dar câți ar avea curajul să arate asta?

Regii Tik-Tok-ului, faimoși din întâmplare!

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans.” a declarat Alexandra Bodi la „Acces Direct”.

Cu toate acestea, faima nu ține de foame! Unica avere pe care cei doi au strâns-o este aprecierea oamenilor din jurul lor, like-urile și vizualizările, care, din păcate, nu s-au transformat în numerar.

Cei doi se descurcă cum pot de pe o zi pe alta, Ionuț a fost angajat în străinătate pentru o perioadă, iar Alexandra lucrează cu ziua: "Nu am făcut niciun ban din TikTok. Este ideea mea. Îmi place, pentru că pot să fac lumea să râdă. (…) Eu am lucrat prin Spania, Olanda, Belgia când e perioada, când nu, stăm acasă. Ea nu lucrează decât cu ziua”, a declarat Ionuț Bodi.