Andreea Bănică s-a izolat după ce au apărut primele cazuri de coronavirus în România: ”E o formă de a recupera timpul pierdut!”

Din dorința de a-și proteja familia de coronavirus, Andreea Bănică a ales autoizolarea, despre care a vorbit în direct, în cadrul emisiunii moderate de Mirela Vaida.

”Nu, nu. Am decis să stau acasă împreună cu familia, nu am călătorit prea curând, am călătorit în luna ianuarie, dar nu am niciun simptom, nu am nimic. Am ales să fac asta pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru apropiați. Stau cât mai mult acasă, evit să ies în locuri aglomerate, evit să mă văd cu prieteni. Stăm în casă, avem tot felul de activități, ne jucăm, ne iubim, ne împrietenim mai mult. E și o formă de a recupera timpul pierdut. Cred că aceste momente ne unesc familia. Nu am făcut provizii, am cumpărat mâncare ca și înainte, am cumpărat medicamente ca și înainte. Nu am intrat într-o panică, ci sunt doar precaută.”, a mărturisit Andreea Bănică în direct, la Antena 1.

